La vie secrète des enfants dès le 8 janvier sur TF1 : découvrez plusieurs minutes du programme.

"Ils sont douze, six filles et six garçons… Ils ont entre 4 et 5 ans… Ils ne se connaissent pas … Nous avons filmé leur rencontre grâce à un dispositif exceptionnel de 24 caméras, une première à la télévision. Durant dix jours, nous avons tout observé de leurs journées passées ensemble. Comment ils se comportent quand ils ne sont qu’entre eux… Comment chacun trouve sa place au sein du groupe… Comment chacun gère ses émotions… Comment se vivent les rapprochements et les oppositions, les joies et les peines. Trois experts du comportement et de la psychologie de l’enfant, Edouard Gentaz, Léonard Vannetzel et Solange Denervaud, nous ont permis de comprendre comment les relations sociales se mettent en place et évoluent au sein d’un groupe d’enfants de 4 ou 5 ans. Nous avons également voulu savoir quelles étaient les aptitudes et les compétences des enfants de cet âge. Comment vivent les enfants quand ils sont entre eux… à l’abri du regard des parents ? Vous allez tout voir et tout savoir…"

Pour les enfants, tout est complètement transparent, annonce Antoine Baldassari. Ils viennent dans ce centre de loisirs comme s’ils allaient dans le leur.

"Lorsqu’ils arrivent le matin, nous leur proposons, exactement comme dans un centre de loisirs classique, des activités libres avec des jouets et du matériel à disposition, mais aussi des activités semi-dirigées, un atelier de peinture par exemple, ou encore des activités dirigées avec des jeux. Tout s’est fait avec une grande vigilance. Des animatrices étaient présentes pour les accueillir ainsi que Solange qui les a surveillés tout au long du tournage. Nous avons tourné une première période pendant les vacances de la Toussaint puis les enfants se sont retrouvés quatre mois plus tard. Nous voulions comprendre comment ils avaient évolué et comment ils réagiraient lors des retrouvailles. Selon les dires de leurs parents, ils avaient déjà tous envie de revenir aux vacances de Noël !"

Placés devant des écrans dans une salle à part, les 3 experts du comportement et de la psychologie suivent, décryptent et commentent ce qu’ils voient et nous éclairent sur les situations et les comportements des enfants. Ils reviennent également sur certains événements au cours d’interviews faites à l’heure de la sieste et le soir après les activités. Ils pouvaient ainsi reprendre certaines explications, donner des précisions et apporter de nouveaux éclairages, sans jamais stigmatiser un enfant.

Solange est l’animatrice des enfants et passe toute la journée avec eux. Elle est aussi le trait d’union entre la salle d’activités, la cour, le préau, la régie et les experts. Ancienne enseignante, elle a l’expérience du contact avec les enfants. Son background scientifique lui permet de déceler un souci éventuel et d’intervenir le cas échéant. Elle joue aussi le rôle de régulateur lorsqu’une question ou un problème se pose et elle intervient alors en interview pour donner ses observations sur le terrain.

Crédit photo © David Merle - TF1.