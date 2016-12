En cette saison 2016-2017, "Laissez-Vous Tenter", le magazine culture de RTL, leader avec 1.477.000 auditeurs en moyenne à chaque instant, fête ses 15 ans et ses 3500 émissions !

Afin de célébrer l'évènement, l'équipe propose une émission spéciale à la veille du nouvel an. Rendez-vous sur RTL ce samedi 31 décembre de 18h30 à 20h pour revivre les grands moments et les coulisses de ce programme, rapidement devenu incontournable pour le public et les artistes.

Présentée par Anthony MARTIN, chef du service culture de RTL et rédacteur en chef de l'émission, et en compagnie des sept journalistes tous experts dans leur spécialité - cinéma, littérature, musique, télévision, spectacles, théâtre, BD, expositions -, cette émission-anniversaire mettra en lumière les pépites de ces quinze saisons riches en interviews exclusives, découvertes d'artistes, moments d'émotion et fous rires :

Les Légendes… Ils sont rares en interview, ils sont passés dans 'Laissez-vous Tenter', les auditeurs pourront les découvrir ou réentendre : David BOWIE, Paul McCARTNEY, Steven SPIELBERG, Aretha FRANKLIN, Dan BROWN, Daniel FILIPACCHI, Alain DELON, Jean-Paul BELMONDO, Stephen KING, PRINCE …

Les Pépites… 3500 émissions, ce sont aussi beaucoup de fous rires et de moments inattendus… Retrouvez Gérard DEPARDIEU dans l'interprétation très personnelle d'un tube de Michel DELPECH, la réaction de Jean DUJARDIN de retour dans sa chambre d'hôtel juste après avoir reçu son Oscar, les comptines de Jean D'ORMESSON, les confessions de Mylène FARMER, Michel HOUELLEBECQ face à Laurent GERRA...

Les Fidèles… Ils font partie de la vie de 'Laissez-vous Tenter'. Ils sont toujours présents et LVT suit leur activité depuis 15ans : Johnny HALLYDAY, Jean-Jacques GOLDMAN, France GALL, Woody ALLEN, Catherine DENEUVE, Charles AZNAVOUR, RENAUD, Céline DION, Dany BOON, Delphine de VIGAN, David FOENKINOS, Muriel ROBIN…

Les Talents que 'Laissez-vous Tenter' a vu naître… … et a accompagnés : Joël DICKER, Matthieu CHEDID, Florence FORESTI, Omar SY, Nolwenn LEROY, Marion COTILLARD, Guillaume MUSSO, Pierre NINEY, Daniel CRAIG, Anna GAVALDA …

"Laissez-Vous Tenter", du lundi au vendredi de 9h à 9h30, réunit les journalistes du service culture de RTL qui, à tour de rôle, chroniquent l'information du jour dans leur spécialité. Avecd Anthony MARTIN : Chef du service Culture - Musique ; Bernard LEHUT : Chef adjoint du service – Littérature ; Stéphane BOUDSCOCQ : Cinéma ; Laurent MARSICK : Télévision Isabelle MORINI-BOSC : Télévision ; Steven BELLERY : Musique ; Monique YOUNES : Théâtre – BD - Exposition ; Charlotte LATOUR : Musique classique.

Crédit Photo : Frédéric BUKAJLO / Sipa Press pour RTL (De gauche à droite : Stéphane BOUDSOCQ, Steven BELLERY, Charlotte LATOUR, Anthony MARTIN, Bernard LEHUT, Isabelle MORINI-BOSC, Monique YOUNES, Laurent MARSICK)