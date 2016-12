Le All Star Game à Bercy est à vivre en direct ce jeudi 29 décembre en soirée.

Ce jeudi 29 décembre, à l’occasion de la 14ème édition du ALL STAR GAME qui se déroule à l’AccorHotels Arena à Paris, RMC, SFR Sport 2 et BFM Sport se mobilisent et mettent en place un dispositif exceptionnel sur leur antenne. Toute la Dream Team Basket composée d’Emmeline Ndongue, Frédéric Weis, Stephen Brun et Claude Bergeaud sera en direct du parquet pour ne rien manquer.

Sur RMC :

· De 18h à 23h : « Intégrale Sport » spécial ALL STAR GAME présenté par Arnaud Souque avec l’envoyé spécial RMC, Nicolas Jamain depuis l’AccorHotels Arena. Pour la première fois, RMC propose 5h de basket en continu avec tous les matchs du ALL STAR GAME en direct et en intégralité, toutes les réactions des joueurs, les participants et les principaux acteurs.

Sur SFR Sport 2 :

· De 19h30 à 22h30, 3h de show en exclusivité avec la diffusion du grand match qui oppose la sélection française à la sélection étrangère, le concours de shoot à 3 points, le concours des meneurs et le concours de dunk ainsi que tous les shows, les animations durant l’événement.

SFR Sport 2 est disponible pour les abonnés SFR canal 29 ou canaux 17 et 151 selon les réseaux.

Sur BFM Sport :

· Dès 19h30, avec l’envoyé spécial BFM Sport, Anthony Rech : les coulisses de l’événement, duplex avant et après matchs, interviews des joueurs, reportages.

BFM Sport est accessible sur la box SFR (canal 27) et sur la box Numéricable (canal 15)