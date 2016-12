Le concept et les membres du jury du concours À vos pinceaux diffusé sur France 2.

Pari osé pour France 2 : dès ce mardi en première partie de soirée, et durant 4 semaines, programmation d'À vos pinceaux, le premier concours télévisé de peintres amateurs.

Produit par BBC Worldwide France pour France 2. Producteur exécutif BBC : Géry Leymergie.

La charismatique artiste Marianne James présente ce divertissement inédit qui oppose dix peintres amateurs, âgés de 17 à 63 ans. Chaque semaine, au terme des trois épreuves disputées, deux peintres sont éliminés. La décision en revient aux seuls membres du jury, Fabrice Bousteau et Bruno Vannacci.

Parmi les épreuves figurent le fusain, le nu, le portrait ou l’autoportrait, la scène d’ensemble, le mur, ou encore le thème « La Marine », étudié dans les écoles d’art.

Pour l’occasion, dit Marianne James, "nous avons eu la chance de nous rendre dans des lieux sublimes : au jardin de Claude Monet à Giverny, à une étape du tour de France, mais aussi sur une frégate du XVIIIe siècle à Saint-Malo que les candidats ont par la suite dû représenter. Nous nous sommes retrouvés au milieu des animaux à Thoiry, un lieu où je me suis beaucoup amusée, au musée des Beaux-Arts de Toulouse ou encore dans ce lieu incroyable qu’est l’Espace Cobalt, également à Toulouse. Cet ancien atelier d’avions a été transformé en un espace tenu par un collectif de graffeurs et de tagueurs. Ils ont mis à notre disposition des murs badigeonnés, pour l’occasion, de blanc afin que nos artistes puissent s’y exprimer avec des bombes de peinture. Ce n’est pas évident d’utiliser ce matériel, de se trouver une signature quand on a l’habitude de peindre de petites fleurs à l’aquarelle ou de travailler le détail avec de fins pinceaux".

Fabrice Bousteau et Bruno Vannacci sont les jurés. Ils sont, dixit Marianne James, "aussi passionnés, passionnants et diserts que diamétralement opposés. Je dirais que Bruno Vannacci est plus dans une forme d’académisme. C’est le prof idéal qui connaît absolument tout sur l’histoire de la peinture, des techniques, des pigments, des pinceaux, des couteaux, des enduits, des supports, des toiles ou du cadre. Il sait vous réconforter ou réparer en un coup de crayon une perspective de jambe totalement ratée. Fabrice Bousteau est moins dans la technique que dans l’instinct, le subjectif, voire le subversif. Ce qui peut déclencher, ou non, une émotion. Il vous expliquera que, pour y parvenir, il faut savoir prendre le large, se méfier de l’académisme ou de la perspective. Les tableaux du Douanier Rousseau ou certaines oeuvres de Matisse et Picasso en sont l’exemple. Pendant le concours, Fabrice Bousteau défendait énormément cette posture de l’étrange, du subversif. Pour autant, l’un comme l’autre nous ont appris que, pour tout casser et tuer les maîtres, il fallait d’abord être un technicien sublime. Et ce conseil est valable dans un grand nombre de domaines."

Les concurrents sont Nathalie, Stéphane, Lionel, Charlotte, Ada, Tim, Pascal, Martine, Adrien, Jordan.

Concernant les jurés :

Fabrice Bousteau, 52 ans. Depuis quinze ans, Fabrice Bousteau est directeur de la rédaction et rédacteur en chef de Beaux Arts magazine. Commissaire d’exposition, il réalise régulièrement des documentaires sur l’art.

Bruno Vannacci, 44 ans. En parallèle de sa carrière personnelle, Bruno Vannacci est professeur d’histoire de l’art à Creapole-EDSI et d’arts appliqués à Mode Estah et à la Make Up For Ever Academy, à Paris. Depuis 2009, il est également conférencier agréé au musée du Louvre. Ses travaux personnels sont régulièrement exposés dans des galeries parisiennes.