Le défi de Vincent Lagaf le 18 janvier dans Top Gear France.

Mercredi 18 janvier 2017 en première partie de soirée sur RMC Découverte, lors d'un numéro inédit de Top Gear France...

Rendez-vous sur la plage de Cavalaire avec Bruce et Tone. Mais ce qui ressemblait à un tranquille road trip sur la côte d'Azur en bord de mer va immédiatement tourner au cauchemar pour nos animateurs lorsque la bête noire de Top Gear s’invite dans le sujet. Vincent Lagaf’, celui qui tricha en saison 2 avec le Stig au volant de la Dacia, met au défi Bruce et Tone dans une course terre vs mer. Le premier arrivé à St Tropez gagnera cette course. Au volant de la Citroën I Méhari les deux animateurs emprunteront la route tandis que Lagaf' passera par la mer en Overboard. Qui arrivera le premier ?

Dans un deuxième temps, Tone et Bruce au volant d'une Renault 5 Turbo 2 emprunteront l’une des routes les plus mythiques et dangereuses : le Col de Turini sur les hauteurs de Monaco. Sur les plages du Débarquement, la sportivité à l’européenne affronte le mythe américain. Au volant de la Ford Mustang, Philippe Lellouche. Au volant de la Ford Focus RS, le Tone.

Pour cette 5ème émission de la saison 3, Philippe Lellouche accueille sur le plateau Frank Leboeuf, Vincent Lagaf' et Vincent Moscato.