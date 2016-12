Le docu-fiction inédit Killing Reagan le 8 janvier sur National Geographic France.

Le docu-fiction inédit Killing Reagan sera diffusé le 8 janvier à 20h40 sur National Geographic France.

Quatrième collaboration entre National Geographic, Scott Free Productions et Bill O’Reilly après les films Killing Lincoln, Killing Kennedy, et Killing Jesus qui comptent parmi les plus grands succès d’audiences de la chaîne.

Inspiré du best-seller éponyme de Bill O’Reilly, Killing Reagan a une approche différente de ces prédécesseurs en explorant comment la tentative d’assassinat sur le président nouvellement élu a eu un impact sur son mandat. De la campagne agitée qui a menée à son élection en 1980, le film explore le parcours de Reagan dans le bureau ovale et les défis auxquels il a dû faire face pour se définir en tant que leader. Pendant ce temps, la santé mentale et les tendances obsessionnelles de son assaillant John Hinckley le mènent à ce jour fatidique de 1981.

Seulement deux mois après le début de son mandat présidentiel, Ronald Reagan est proche de la mort après s'être fait tirer dessus et que la balle se soit logée à quelques centimètres de son cœur. Sa guérison a été remarquable – ou du moins en apparence. Mais Reagan a été gravement blessé, ce qui l'a forcé à faire face à un défi que peu d'hommes ont l'habitude de rencontrer. Comment surmonter cette expérience traumatisante tout en s'efforçant d'exercer ses fonctions de chef d'état le plus puissant du monde ?

L'acteur devenu gouverneur de Californie puis président des Etats-Unis est incarné par le comédien Tim Matheson (« A la maison-Blanche », « Burn Notice »), accompagné par Cynthia Nixon (« Sex & the City ») qui incarne la première dame, Nancy Reagan. La réalisation a été confiée à Rod Lurie (« Manipulations ») sur un scénario d’Eric Simonson, lauréat d’un Oscar du meilleur court métrage documentaire.