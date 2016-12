Le film documentaire Messi diffusé ce jeudi soir sur L'Équipe.

Ce jeudi 22 décembre à 20h50 sur la chaîne L'Équipe.

Présenté au Festival de Venise et sorti en salles en Espagne, en Argentine ainsi qu’en Italie, « MESSI » est un film documentaire qui retrace le destin exceptionnel de Lionel Messi, de ses premiers buts à six ans dans le club argentin des Newell’s Old Boys au mythique Camp Nou du FC Barcelone. Une ascension fulgurante pour le prodige argentin, surnommé la Pulga, petit garçon aux problèmes de croissance qui a poursuivi son rêve : devenir l’un des plus grands joueurs de l’histoire.

Ce film nous fait vivre au plus près du génie du football mondial. Un docu-fiction à base d’archives rares, de reconstitutions de sa jeunesse et de témoignages de sa famille ainsi que de grandes figures du football telles que Maradona, Menotti, Iniesta ou Cruyff.

Réalisation : Alex de la Iglesia.

