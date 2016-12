Classement des personnalités préférées des Français : Omar Sy reste le leader.

Tradition deux fois par an : l'hebdomadaire Le Journal du Dimanche demande aux Français quelles sont leurs personnalités préférées.

Un classement souvent taxé de conservateur. Il faut rappeler que les sondés doivent choisir les noms dans une liste préétablie.

Ici, le comédien Omar Sy reste en tête du classement. Il est actuellement à l'affiche de Demain tout commence, comédie dramatique qui se dirige vers le million et demi d'entrées moins de 3 semaines après sa sortie.

Simone Veil (+1) et l'ex chanteur Jean-Jacques Goldman (+1) complètent le podium. Belles progressions ensuite pour Teddy Riner qui grimpe de la 10ème à la 4ème place et pour Dany Bon qui bondiut du 13ème au 5ème rang.

Le médecin le plus célèbre du PAF, Michel Cymes, recule de la 4ème à la 6ème position. Il devance respectivement Florence Foresti, Sophie Marceau, Jean Réno, Gad Elmaleh.

Aux portes du Top 10 : Francis Cabrel et Jean Dujardin. Et Élise Lucet fait une belle entrée en 13ème place, juste devant Nagui et Nicolas Hulot.

Copyright photo: © 2013 Good Productions, Inc.

Crédit photo: Nick Wall