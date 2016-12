Le meilleur pâtissier ce mercredi soir : bûche roulée et Boem Torta.

Ce mercredi puis dans une semaine, M6 propose deux numéros festifs du “Meilleur pâtissier”. 12 pâtissiers amateurs emblématiques du concours, qui ont marqué les saisons précédentes par leur talent et leur créativité, vont concourir à nouveau pour tenter de remporter le trophée de fin d’année, mais cette fois-ci en duo.

En effet, pour la première fois, ils vont devoir travailler à 4 mains pour nous proposer les plus beaux gâteaux de fêtes. Et ce n’est pas tout : pour la spéciale Noël, diffusée ce soir, chaque épreuve sera éliminatoire. Une édition intraitable avec les pâtissiers amateurs car un duo quittera le concours à la fin de chaque épreuve.

Faustine Bollaert est accompagnée de Cyril Lignac et Mercotte, Sébastien Serveau, pâtissier de renom, et Jérémy Del Val, Champion de France du Dessert 2014. Avec leur expérience, ils jugeront les épreuves créatives des pâtissiers.

L’épreuve du classique revisité : la bûche roulée. Nos duos vont-ils réussir à pâtisser à 4 mains pour revisiter la célèbre bûche de Noël et faire de ce gâteau traditionnel une pâtisserie de maître ?

L'épreuve technique : la Boem Torta. A 2, nos pâtissiers parviendront-ils à déjouer tous les pièges de Mercotte, pour réaliser une parfaite Boem Torta, le gâteau de Noël traditionnel croate composé de biscuit noisette, de crème au chocolat et d’une décoration complexe à base de crème au beurre ?

L'épreuve créative : le sapin de Noël. Quel duo relèvera le défi de dresser un sapin en gâteaux ou en biscuits d’une hauteur minimum de 60cm, pour en faire le plus festif et le plus gourmand des sapins de Noël ?

Crédit photo © Marie Etchegoyen - M6.