Le spectacle déjanté Airnadette diffusé sur Comédie+ ce soir.

Spectacle déjanté, à mi-chemin entre le théâtre, le concert et la comédie musicale, AIRNADETTE LA COMÉDIE MUSICULTE rassemble dans une bande son plus de 300 extraits audio : des musiques de films allant des « Bronzés font du ski » au « Mépris » en passant par « Star Wars » ; des titres des Rolling Stones, de Mireille Matthieu et de Britney Spears ; des pubs cultes, des perles du web sans oublier de mémorables archives TV et radio.

Tandis que ce patchwork inédit défile à un rythme effréné, les 6 membres d'Airnadette offrent à voir un mime et un playback millimétrés, et transportent les spectateurs dans leur univers fantasque et rock n'roll.

Un show ultra-énergique truffé de références qui mettra de bonne humeur les amateurs d'humour déjanté, de pop-culture et de musique, communique le groupe Canal+, à l'occasion de la diffusion TV du show.

A découvrir ce vendredi 30 décembre à 20h50 sur Comédie+.

Enregistré le 5 novembre 2016 au Trianon à Paris.

Avec les personnages Gunther Love, Scotch Brit, M-Rodz, Chateau Brutal, Moche Pitt et Jean-Françoise. Mise en scène par Pierre-François Martin-Laval .

Crédit photo © Mat Ninat Studio