Le spectacle du 31 décembre sera retransmis en exclusivité sur BFMTV et BFM Paris, partenaires de l’événement, ainsi que sur cette page ci-dessous :

Une célébration qui mêlera musique et projections sur l'Arc de Triomphe.

"Un spectacle constitué de huit tableaux mêlant projections d'images invitera le public au voyage à travers l'histoire et l'avenir de Paris. Cet événement gratuit pour tous est organisé en collaboration avec Les Petits Français, concepteurs et producteurs de spectacles vivants et multimédias de grande ampleur, qui souhaitent "Transformer le réel en imaginaire"."

A noter, par mesure de sécurité :

20h00 : Fermeture de la place de l'Etoile et des Champs Elysées

20h-1h: Fermeture de la station de métro Charles de Gaulle - Etoile

21h-1h : Fermeture des stations de métro Franklin D. Roosevelt, Champs-Elysées Clemenceau et Kléber