Les animateurs de Téléshopping célèbrent en public les 2 ans de la boutique d'Aubervilliers.

La boutique Téléshopping d'Aubervilliers, située dans le centre commercial Le Millénaire, célèbre son deuxième anniversaire en janvier 2017, communique le groupe TF1.

Pour l'occasion, les animateurs vedettes de l'émission, Marie-Ange Nardi, Alexandre Devoise et Gérard Baud, animeront les festivités en direct du magasin du 7 au 14 janvier 2017. Au programme : atelier et dégustation culinaire, séances photos, dédicaces et plein d'autres surprises.

- 7 janvier au matin : Alexandre Devoise et Marie-Ange Nardi à la rencontre du public.

- 11 janvier : Atelier "Crèpes Party" avec Gérard Baud.

- 14 janvier : Atelier culinaire animé par Gérard Baud.