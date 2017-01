Les expéditions de Simon Reeve, journaliste vedette de la BBC, dès ce soir sur France Ô.

Dans une belle série documentaire inédite, Simon Reeve, journaliste vedette de la BBC, se lance dans une aventure qui va le mener à travers les pays qui bordent l’océan Indien.

Première étape dans l’est de l’Afrique ce mercredi 18 janvier à 20h50 sur France Ô.

C’est depuis les eaux transparentes de l’océan Indien que Simon Reeve commence son séjour au Kenya. Après une escapade avec les dauphins, il prend la route pour rejoindre le delta du Tana, le plus long fleuve du pays. Dans cette région humide, la faune et la flore sont extrêmement variées, plus de 350 espèces d’oiseaux y ont été recensées. Pourtant, ce refuge est en sursis. Le gouvernement veut vendre ces terres fertiles pour y cultiver des cannes à sucre destinées aux agro-carburants étrangers. Un projet qui a également des conséquences sur les habitants du delta. Simon Reeve est d’ailleurs attendu par des villageois expulsés, soucieux d’exprimer leur inquiétude et de connaître leurs recours.

Puis il rejoint la petite île de Kiwayu, à l’extrême nord du pays. Ignoré des touristes, ce paradis est pourtant menacé par les déchets du monde entier. Portés par les courants, des tonnes de détritus viennent s’échouer sur les magnifiques plages de sable fin. Pour lutter contre ce fléau, des villageoises ramassent les tongs et leur donnent une seconde vie en les transformant en décorations et en souvenirs pour les touristes. Ce nouveau marché de la récup’ leur a permis d’obtenir un revenu complémentaire, car beaucoup de pêcheurs ont désormais peur de prendre la mer à cause des pirates qui menacent la région.

L’aventurier poursuit son périple dans la corne de l’Afrique, et plus précisément, à Mogadiscio, la capitale somalienne, réputée pour être la ville la plus dangereuse du monde. Dans ce pays en conflit depuis des décennies, il suit les soldats de l’Amison (mission de l’Union africaine en Somalie), qui luttent avec peu de moyens contre les rebelles islamistes d’Al-Shabbaab, avant de rejoindre Hargeisa, la capitale du Somaliland. Dans cet État non reconnu et qui ne siège pas aux Nations Unies, il part à la rencontre des réfugiés qui ont fui la Somalie voisine…

