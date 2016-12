Les invités de C à vous cette semaine (dont Jenifer et Charline Vanhoenacker).

C à vous à 19 heures sur France 5. Pour célébrer les fêtes de fin d'année, Anne-Sophie Lapix, Anne-Elisabeth Lemoine et la bande reviennent sur l'actualité de 2016 et vous proposent des émissions inédites. Au programme, des émissions à thèmes et des best of, en compagnie d'invités, qui vous feront revivre les meilleurs moments de l'émission :

Ce lundi 26 décembre

Présentation : Anne-Elisabeth Lemoine

Les invités actu : Alex Vizorek et Charline Vanhoenacker

Spéciale « Père fils thérapie ! » avec Richard Berry, Julie Ferrier et Waly Dia

Live : Bharati

Mardi 27 décembre

Présentation : Anne-Elisabeth Lemoine

Les invités actu : Franz-Olivier Giesbert et Christophe Barbier

Spéciale « Faut pas lui dire » avec Jenifer, Brigitte Fossey et Camille Chamoux

Christophe Barratier et Bernard Farcy pour le lancement de la comédie musicale « Les Choristes »

Live : D.I.V.A.

Mercredi 28 décembre

Best of présenté par Anne-Sophie Lapix

Invité : Baptiste Lecaplain

Jeudi 29 décembre

Best of présenté par Anne-Elisabeth Lemoine

Invité : Eric Antoine

Vendredi 30 décembre

Best of présenté par Anne-Sophie Lapix

Invitée : Nora Hamzawi