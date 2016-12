Les 10 plus gros succès français dans les salles cette année 2016.

Alors que l'année se termine ce soir, un point sur les films français qui ont le plus brillé en salles cette année 2016.

Le numéro 1 est la comédie Les Tuche 2. Un carton totalement inattendu au vu des résultats du premier volet : 4.62 millions d'entrées Vs 1.56 million pour Les Tuche I ! C'est même le plus gros succès de 2016 hors dessin animé : en effet, seul Zootopie fait mieux avec plus de 4.8 millions de spectateurs. Pour rappel, les comédies Profs 2 et Aladin étaient en tête du box-office 2015 en ce qui concerne les films français.

En deuxième position, Camping 3. Fabien Onteniente réussit son pari en réunissant 3.23 millions de spectateurs. Vous ne devriez pas échapper à un volet 4.

Nouveau succès pour une comédie portée par Dany Boon : Radin se classe troisième et totalise au 27 décembre 2.92 millions d'entrées.

Très beau résultat pour la comédie Retour chez ma mère, avec le duo Alexandra Lamy - Josiane Balasko. Un film qui a bénéficié d'un bon bouche à oreille et qui cumule pratiquement 2.2 millions d'entrées. Soit quelques centaines de tickets supplémentaires par rapport à une déception (budget autrement plus élevé!) : Les Visiteurs 3.

En 6ème place, Demain tout commence, avec Omar Sy : environ 2 millions d'entrées pour cette comédie dramatique toujours en cours d'exploitation.

Brice de Nice 3, Pattaya et Chocolat suivent avec chacun plus d'1.9 million de spectateurs.

Puis au 10ème rang, une très belle surprise : Médecin de campagne, un drame porté par l'excellent François Cluzet. Un parcours remarquable avec un million et demi d'entrées.

Au pied du top 10, La vache : 1.3 million de tickets vendus.