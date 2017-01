Les reportages de 7 à 8 ce 1er janvier : les Bajaus, bricoleurs en herbe, obésité, Euromillions.

Magazine proposé par la Direction de l'Information de TF1 et présenté par Harry Roselmack, "Sept à Huit" propose ces reportages ce dimanche 1er janvier dès 17h15 :

LE COMBAT. Sandrine pèse 108 kg pour 1m50. Guilhem, lui, est monté jusqu’à 188 kg. Depuis des années, pour maigrir, ils ont tout essayé. En vain. A Béziers, comme deux cents autres patients, ils se sont lancés dans un nouveau programme. A l'opposé des régimes miracles, c’est un parcours du combattant qui doit durer deux ans : une prise en charge globale, pilotée par un chirurgien et qui comprend de la diététique, du sport, de la psychologie, de la chirurgie et même du conseil en image. Les malades qui se lancent dans ce traitement vont également devoir porter dix heures par jour une combinaison qui recouvre tout leur corps : elle est destinée à raffermir la peau au moment de l’amaigrissement. Un reportage de Christophe Widemann et Vincent BARRAL.

BRICO PASSIONS. Chaque week-end, la famille Pernin se met au bricolage. Ils rénovent leur résidence secondaire, un château où tout est à réparer. Léa, une jeune styliste parisienne, fabrique elle-même les portants pour ses vêtements dans un lieu d’un nouveau genre, un atelier partagé. Quant à Marie, fan de déco, elle s’est lancée dans les tutoriels, ces leçons gratuites sur internet, où elles prodiguent ses conseils pour bricoleurs en herbe. Comme eux, 80 % des Français sont devenus adeptes des marteaux et perceuses. Un reportage de Julie DULAC et Tony CASABIANCA.

LA VIEILLE FILLE ET LE SEDUCTEUR. A 50 ans, Gloria était une célibataire endurcie vivant encore chez ses parents près de Turin, jusqu’à ce qu’elle tombe éperdument amoureuse d’un homme de 22 ans. Seulement derrière l’élu de son cœur, Gabriele de Filipi, se cachait un manipulateur aux multiples visages. La passion de Gloria pour le jeune homme a fini par lui coûter la vie. Nicolas MONDOLY et Karine GUILLAUMAIN ont enquêté sur ce fait divers tragique qui a ému toute l’Italie.

L’ENFER DU JEU. C’est à la fois un paradis et un enfer pour les accrocs des casinos… Macao, minuscule territoire de 30 km2 au sud de la Chine, s’est lancé depuis les années 1950 dans le jeu. La ville génère aujourd’hui 10 fois plus de chiffre d’affaires que Las Vegas. Casinos, salles de spectacle, mais aussi maisons closes… Elodie PAKOSZ et Cyril HAVOUDJIAN ont exploré les coulisses de ce lieu de perdition.

LES NOMADES DE LA MER. C’est un peuple qui s’éteint et sans doute avec lui sa culture, son histoire, sa langue. Les Bajaus sont des nomades apatrides qui naviguent entre la Malaisie, les Philippines et l’Indonésie. Un peuple de mers, qui vit sur des bateaux. Mais la pauvreté, la répression des autorités et l’évolution de l’écosystème marin détruisent le mode de vie unique des Bajaus. Un document 7 à 8 exceptionnel. Un reportage d'Aurélien CHAPALAIN.

TICKET GAGNANT. Beaucoup en rêvent. Véronique l’a vécu : il y a 5 ans, son mari et elle ont touché le gros de l’Euro Millions : 15 millions d’euros. Elle venait de perdre son emploi, vivait à crédit, n’était jamais monté dans un avion. Ils touchent désormais 25 000 euros par mois grâce à leurs placements et possèdent une villa à l’Ile Maurice. Mais pour autant, il ne leur a pas été simple de devenir subitement riches et d’apprendre à se faire plaisir. C'est le portrait de la semaine par Thierry DEMAIZIERE et Léo MONNET.

Crédit photo © Julien Cauvin - TF1.