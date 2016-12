Les reportages de 7 à 8 ce 25 décembre : sculptures sur glace, Miss France, meute de loups.

Dès 18 heures ce dimanche 25 décembre sur TF1, Sept à Huit. Un magazine proposé par la Direction de l'Information. Présenté par Harry Roselmack .

Au sommaire :

LA CITE DE GLACE. Des montagnes de glace parcourues de néons phosphorescents, des châteaux de neige qui culminent à 35 mètres… Chaque hiver, la ville chinoise de Harbin en Mandchourie attire plus d’un million de visiteurs. Tous viennent découvrir les sculptures sur glace, érigées chaque année depuis 1985. Un travail de titan abattu dans l’obscurité glaciale du grand nord chinois par des milliers d’habitants de la région pendant deux semaines. Reportage de Lilly ECLIMONT, Gaël CARON.

NAISSANCE D’UNE MISS. Samedi dernier, Alicia Aylies est devenue la première Miss France originaire de Guyane. Depuis sa sortie de scène, sa vie est un tourbillon ! Celle qui était à 18 ans la benjamine des trente candidates apprivoise peu à peu son nouveau rôle de fiancée des Français. Séances photos parfois rocambolesques, marathon d’interviews, chauffeur, garde du corps et grands hôtels, pendant un an, elle va mettre entre parenthèses ses études de droit pour remplir ses nouvelles obligations. Reportage de Vincent BARRAL et Arnaud MAURIAL.

A CŒUR OUVERT. Il y a encore quelques mois, Hassan, 7 ans, était incapable de courir, handicapé par un souffle au cœur sévère. Aujourd’hui, ce petit Djiboutien est guéri, grâce à une ONG française mais aussi à Hélène et Bertrand le couple qui l’a accueilli pendant deux mois en région parisienne. Les larmes… le premier sourire… la guérison… une aventure pleine d’humanité. Reportage de Nicolas MONDOLY, Manuel CHIARELLO, Bertrand RUBE.

L’APPEL DU LOUP. Il a passé trois ans à bivouaquer dans les nuits glaciales, à planquer dans la neige, pour pouvoir observer des loups au cœur des Hautes-Alpes. Jean-Michel BERTRAND a fini par trouver une meute et à se faire accepter par ces animaux sauvages. Il a réussi à capter ces fabuleux moments de vie. Le récit d’une expérience unique dans le portrait de la semaine par Thierry DEMAIZIERE, Léo MONNET.