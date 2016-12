Les Seychelles, un paradis en eaux troubles : enquête sur M6.

Présenté par Bernard de la Villardière dimanche 8 janvier 2017 à 23h sur M6 : LES SEYCHELLES, UN PARADIS EN EAUX TROUBLES. Un documentaire de Clémentine Mazoyer.

A dix heures de vol de Paris, au cœur de l’océan Indien, bienvenue aux Seychelles, un véritable paradis sur terre. Eau turquoise, nature luxuriante, soleil toute l’année, plages classées parmi les plus belles du monde, ce petit archipel est l’une des destinations favorites des touristes fortunés et des jeunes mariés. Chaque année, ils sont près de 300 000 (dont une majorité de Français) à y poser leurs valises pour un séjour de rêve. Le must absolu, c’est l’expérience Robinson Crusoé mais en version ultra luxe, sur une île-hôtel. La dernière nouveauté se trouve sur l’île de Félicité où 30 villas d’exception se cachent dans la forêt tropicale. Prix d’une nuit : 2 000 euros.

Mais tout n’est pas rose au jardin d’Eden.

Les caméras se sont glissées dans les entrepôts du plus important grossiste des Seychelles. Langoustes, coquilles Saint-Jacques, calamars, poissons… Rien n’est pêché dans les eaux seychelloises, à part quelques poissons exotiques. Tout est importé directement de Rungis pour se retrouver sur les tables des grands hôtels étoilés. Les touristes, eux, n’y voient que du feu.

Nous verrons par ailleurs qu'une partie du littoral vient d’être privatisée par de riches familles du Golfe. Ces émirs multimilliardaires ont réussi à s’approprier des terrains et des plages, souvent en toute illégalité, pour s’assurer leur tranquillité. Ils en profitent aussi pour y organiser des soirées de débauche, interdites dans leur pays. Leur arrivée et leur implantation ont modifié le paysage religieux de l’archipel. Traditionnellement catholique, les Seychelles abritent désormais des musulmans, dont 80% se sont convertis ces dernières années. Parmi eux, une poignée de radicaux au discours ultra-rigoriste qui veulent même imposer la charia sur le territoire.

Parmi les investisseurs du pays se cachent également des fugitifs. En échange d’argent, les Seychelles ont longtemps accueilli des criminels recherchés dans le monde entier. Si le gouvernement actuel assure avoir fait le ménage, il en reste encore un certain nombre. L'équipe de ce sujet est partie sur les traces de Sakher El Materi, gendre du dictateur tunisien Ben Ali. Homme fort de l’ancien régime, il a été condamné à 15 ans de prison, en Tunisie, pour corruption. Mais il coule aujourd’hui des jours paisibles dans l’archipel.

Crédit photo © Benjamin Decoin - M6.