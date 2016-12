Les trésors des vignobles français ce jeudi soir sur France 5.

Ce jeudi en première partie de soirée sur France 5, à la découverte d'un des symboles les plus marquant du patrimoine français : Les vignobles.

Il y a un peu plus d’un an, dans l’après-midi du 4 juillet 2015 à Bonn, les coteaux, les maisons et les caves de Champagne étaient classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Dans la foulée, les climats du vignoble de Bourgogne rejoignaient leur voisin champenois et portaient au nombre de trois, les régions viticoles françaises honorées par la prestigieuse organisation internationale (les vignes de Saint-Emilion ont été classées en 1999). Il faut dire que les vins français comptent parmi les plus remarquables au monde. Petrus, Yquem, Margaux pour le bordelais ; Romanée-Conti, Leroy, Clos de Vougeot pour le vignoble de Bourgogne ; Veuve Cliquot, Krug ou Salon pour la Champagne ; ces noms font rêver les papilles du monde entier.

C’est l’histoire des vignobles français qui vous sera ici racontée. Une histoire dans laquelle s’entremêlent des aventures humaines exceptionnelles, un art de vivre à la française, un savoir-faire ancestral, un patrimoine architectural hors du commun et des trésors toujours convoités, parfois même courtisés.