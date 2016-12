Liste des animateurs jouant dans Un chapeau de paille d'Italie ce soir sur France 2.

Ce dimanche 25 décembre à 20h55 sur France 2 : A l’initiative d’Olivier Minne et sur une idée de Jean-François Varlet, une troupe d’animateurs et journalistes de France 2 s'est retrouvée pour répéter durant 6 semaines et jouer quelques représentations de l’un des chefs d’œuvres d'Eugène Labiche, Un chapeau de paille d'Italie.

Fadinard doit épouser la fille de Nonancourt, pépiniériste à Charentonneau. Nous sommes le matin même de la cérémonie. Mais le fiancé a, au bois de Vincennes, laissé son cheval brouter le chapeau d’une inconnue en galante compagnie dans un fourré. Cette jeune femme, Anaïs, qui est mariée, vient alors avec son amant Emile Tavernier s’incruster chez Fadinard. Elle jure de ne pas quitter les lieux avant de disposer d’une coiffure absolument identique, seul moyen pour elle d’éviter un drame conjugal, car son mari est violent et jaloux !… Mais où trouver pareil objet ?… Que de péripéties en vues pour Fadinard avant que le problème se résolve et qu’il puisse enfin convoler ! Pour ne pas éveiller des soupçons chez son futur beau-père qui arrive avec toute la Noce, il les entraîne dans sa course folle… ..Qui le mène chez une modiste - qu’il reconnaît comme étant une de ses anciennes maîtresses - laquelle l’envoie chez une baronne, qui l’envoie… chez le mari de la dame volage !

Le casting :

Bruno Guillon (Fadinard, rentier)

Thierry Beccaro (Nonancourt, pépinériste)

TEX (Beauperthuis)

Patrice Laffont (Vezinet, sourd)

Nelson Monfort (Tardiveau, teneur de livres)

Laurent Luyat (Bobin, neveu de Nonancourt)

Jean-Baptiste Marteau (Emile Tavernier, Lieutenant)

Francis Lalanne (Félix, domestique de Fadinard)

Raymond Acquaviva (Achille de Rosalba, jeune lion)

Emilie Broussouloux (Hélène, fille de Nonancourt)

Isabelle Martinet (Anaïs, femme de Beauperthuis)

Valérie Maurice (la Baronne de Champigny)

Sylvie Adigard (Clara, Modiste)

Michel Drucker (client chez la Modiste)

Christelle Ballestrero (Virginie, bonne chez Beauperthuis)

Chloé Nabédian (la femme de chambre de la Baronne)

Olivier Minne (un Caporal)

Sophie Davant

Caroline Munoz

Henry-Jean Servat

Frédéric Zeitoun (Dubouquet)

Evelyne Leclercq (Madame de Prevannes)