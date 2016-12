Lundi 16 janvier à 21 heures sur France 3 : Marine Le Pen, la dernière marche ?

Ecrit par Emmanuel Blanchard & Grégoire Kauffmann.

L’élection présidentielle de 2017 ne ressemble à rien de connu. Selon les instituts de sondage, il n’est plus question de savoir si la candidate du FN sera au second tour, mais qui sera face à Marine Le Pen. Depuis qu’elle a pris la direction du parti en 2011, le FN a progressé à chaque élection, pour s’installer à des niveaux jamais atteints. Depuis 2014, c’est devenu le premier parti de France. Pourtant, la marche qui mène au pouvoir est peut-être plus haute que prévu. Car l’indéniable progression s’est faite au prix de déchirements et de contradictions. Plus Marine Le Pen tente de s’approcher du pouvoir, plus les tensions internes la fragilisent… Crise de croissance ? Ou paradoxe de ce parti construit contre un système qu’il cherche à intégrer ? Marine Le Pen a-t-elle réussi à faire du vieux parti d’extrême droite un instrument pour prendre le pouvoir ?

Cette histoire nous est principalement racontée de l’intérieur par ceux qui sont au FN ou ceux qui l’ont été.

Les intervenants :