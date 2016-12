Meilleure série française de 2016 : Les petits meurtres d'Agatha Christie (sondage TV Mag).

Lors du sondage réalisé par l’institut OpinionWay pour TV Magazine, près d’une personne sur cinq a plébiscité LES PETITS MEURTRES D’AGATHA CHRISTIE dont les cinq enquêtes inédites, diffusées à la rentrée de septembre 2016 ont rassemblé 4,7 millions de fidèles (près de 20% de part d’audience).

PROFILAGE et ex aequo UN VILLAGE FRANCAIS et FAIS PAS CI FAIS PAS CA complètent le podium. La première création originale Canal+ arrive en 12ème place seulement : BRAQUO.

