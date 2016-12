Mondial de handball : Philippe Gardent consultant pour le groupe TF1.

A l’occasion de la diffusion du Championnat du monde masculin de Handball, Philippe Gardent, l’ancien international français, aujourd’hui entraîneur de Toulouse, sera aux côtés de Grégoire Margotton pour commenter cet évènement.

Figure emblématique du Handball français, Philippe Gardent affiche l’un des plus beaux palmarès de la discipline. Pivot de la célèbre équipe des Barjots, il décroche la médaille de Bronze aux JO de 1992 et remporte le premier titre mondial avec l’équipe de France, en 1995, en Islande. Cinq fois champions de France en tant que joueur, il l’est également en tant qu’entraîneur à 3 reprises avec Chambéry (2001) et le PSG Handball (2013,2015). Élu meilleur pivot français de tous les temps en 2002.

Pour rappel, le Groupe TF1 diffusera la finale du 25ème Championnat du monde masculin de handball, en exclusivité en clair, le dimanche 29 janvier à 17h30. En cas de qualification de l’équipe de France, le ¼ de finale et la ½ finale seront sur les antennes du Groupe TF1.