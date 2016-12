MTV France diffusera la série inédite Broad City dès le samedi 7 janvier.

MTV présente « Broad City », série inédite, dès le samedi 7 janvier à 23h15 en version originale sous-titrée.

Créée par Ilana Glazer et Abbi Jacobson, également productrices et héroïnes de la série, cette fiction narre les tribulations new yorkaises de deux filles insolentes et frondeuses mais surtout complètement fauchées, qui malgré tout décident de s’éclater sans limite !

Avec des guests à gogo dont Hannibal Buress, Hillary Clinton, Amy Poehler, Blake Griffin, Patricia Clarkson, Alia Shawkat, Rachel Dratch, Vanessa Williams, Tony Danza, Adam Levine…

MTV diffusera les trois premières saisons à la suite, à raison de 4 nouveaux épisodes chaque semaine.

Copines de cours d'art dramatique et passées par le stand up, Ilana Glazer et Abbi Jacobson démarrent l’aventure « Broad City » tout d’abord sous forme de web série. Très vite repérées, elles se font produire par l’excellente Amy Poehler (Parks & Recreation) et lancent la série du même nom en TV. Face au succès remporté par les trois premières saisons, elles produiront la quatrième courant 2017.