Najat Vallaud-Belkacem, l'école du pouvoir, document inédit le 12 janvier prochain sur France 3

Najat Vallaud-Belkacem, l'école du pouvoir. Un documentaire inédit de Hind Meddeb, co-écrit par François Hubert-Rodier, qui sera diffusé le jeudi 12 janvier à 23h30 sur France 3.

Najat Vallaud-Belkacem, c’est un parcours modèle en termes de mérite, de réussite et d’intégration. Arrivée enfant d’un petit village du Riff Marocain, elle s’installe avec sa famille dans une cité des quartiers nord d’Amiens. C’est là qu’elle fait une scolarité exemplaire qui la mène jusqu’à Science-Pô Paris.

Rentrée en politique au lendemain de la montée du Front National en 2002, elle fait ses armes en région Rhône-Alpes. Elle se fait remarquer en 2007 comme porte-parole de Ségolène Royale en lice pour les présidentielles. En 2012, rebelote, elle portera cette fois la parole du candidat Hollande.

Avec l’arrivée de François Hollande à la présidence, tout s’accélère. Porte-parole encore mais cette fois du gouvernement, Ministre des droits des femmes, elle sera confirmée dans ce ministère par le gouvernement Valls et se voit attribuer en bonus la ville, la jeunesse et les sports. En août 2015, elle devient à 38 ans la première femme de notre histoire à accéder au Ministère de l’Education Nationale.

Et pour comprendre ce parcours politique fulgurant, ce documentaire inédit de Hind Meddeb et Francois Hubert-Rodier retrace l’itinéraire d’une femme issue de l’immigration que l’on découvre pour la première fois, loin des caméras et des plateaux de télévision, revenant sur les lieux de son enfance, partageant des moments d’intimité avec ses proches, comme avec sa grande sœur Fatiha qui a été déterminante dans son parcours.

En la suivant dans ses déplacements et ses réunions de travail, ce film fait le portrait d’une Ministre au travail, en équilibre entre ses convictions personnelles et la réalité de l’exercice du pouvoir. En ressort un autre visage de la Ministre, loin des discours officiels, dans ses rares moments où elle relâche le contrôle de son image médiatique.