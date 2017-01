Nouveau numéro de Fauteuils d’Orchestre sur France 3 : Anne Sinclair reçoit ce soir Renaud Capuçon.

Pour le deuxième numéro de Fauteuils d’Orchestre, Anne Sinclair reçoit le violoniste Renaud Capuçon. Sur France 3 ce vendredi 6 janvier à 20h50.

Une soirée d'une grande qualité musicale, promet le diffuseur qui rappelle que Renaud Capuçon joue avec les plus prestigieux chefs et orchestres du monde.

Renaud Capuçon et Anne Sinclair vont nous faire partager tout de long de la soirée des moments intenses avec notamment de très jeunes artistes comme Daniel Lozakovitch jeune violoniste virtuose de 15 ans, ou Kit Armstrong pianiste d’à peine 20 ans, qui compose, interprète, dirige… Mais Anne Sinclair et Renaud Capuçon nous donneront aussi la possibilité d'entendre certains des plus grands solistes internationaux. Parmi eux, la pianiste argentine Martha Argerich extrêmement rare à la télévision. Un moment privilégié !

Tous ces artistes interpréteront avec maestria des oeuvres connues de musique classique, accompagnés de L’Orchestre National de France dirigé par le jeune chef Domingo Hindoyan. Au programme : Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Mendelssohn…

Renaud Capuçon recevra aussi en plateau ses amis venus d’autres horizons, comme Michel Cymes ami de longue date à qui Renaud a conseillé de faire du saxophone ou encore Pierre Barthel son luthier qui viendra expliquer les secrets de son travail et les spécificités de l’instrument de Renaud Capuçon.

Crédit photo © Bernard Barbereau - France 3.