Nouvelle saison de Section de recherches dès ce soir sur TF1 : découvrez les 2ères minutes.

Saison 11 de la série française Section de recherches, à partir de ce jeudi 5 janvier à 21 heures sur TF1.

Une série policière de 14X52 minutes. Avec : Xavier Deluc (Martin Bernier), Franck Sémonin (Lucas Auriol), Chrystelle Labaude (Nadia Angeli), Manon Azem (Sara Casanova), Raphaèle Bouchard (Camille Chatenet) Stéphane Soo Mongo (Alex), Félicité Chaton (Vicky).

Après l’enlèvement d’Elliot, la gendarmerie détruite, la balle reçue par Sara en pleine poitrine… l’équipe panse ses plaies.

Elliot fait des cauchemars et ne dort plus. Lucas est démuni. Sara est au plus mal, mais refuse de s’arrêter. Elle s’entraîne, encore et toujours, jusqu’à l’épuisement. Et c’est lors d’une course en montagne que tout bascule. Elle découvre le corps d’une femme tuée par balle, un enfant autiste à ses côtés. La SR plonge alors dans une enquête au cœur d’un centre de traitement aux pratiques douteuses. Les enfants sont-ils en danger ? Sara a-t-elle tout dit ? C’est une descente aux enfers qui se joue. Obsédée par l’enquête, Sara sombre… L’équipe peut-elle encore la sauver ? L’amour de Lucas est-il assez fort ? Bernier garde le cap et soutient ses troupes. Il retrouve les frissons amoureux. La proc lui plait, Vicky se dévoile. Mais c’est lorsqu’on l’attend le moins que le passé ressurgit et tout vacille…

Le début de saison : Sara se remet difficilement de la balle reçue en pleine poitrine quelques mois plus tôt. En plein footing dans l’arrière-pays, elle est désorientée par un coup de feu… et découvre le corps d’une femme. C’est Céline Mac Gill, thérapeute dans un centre de soin pour autistes. A ses côtés, prostré, Nathan, l’un de ses jeunes patients. La SR découvre un médecin iconoclaste, aux techniques controversées. Que se passe-t-il au centre ? Que faisait Nathan hors des murs ?

Crédit photo © Jean-Louis Paris - Auteurs AS.