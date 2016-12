Numéro inédit de Cauchemar en cuisine le 18 janvier, à Arçais dans le marais poitevin.

Numéro inédit du magazine Cauchemar en cuisine, le 18 janvier prochain à 21 heures sur M6.

C’est à Arçais dans le marais poitevin que Chantal et sa famille ont fait appel à Philippe Etchebest. Il y a 8 ans, Chantal et son mari Alain ont repris une auberge et y ont investi toutes leurs économies.

Alain, pourtant retraité, s’occupe du bar. Jimmy leur fils est en cuisine, et Chantal gère la salle…Mais année après année l’affaire s’est effondrée ! Faute de clients, les propriétaires sont à deux doigts de mettre la clé sous la porte et la famille est au bord de la rupture !

Philippe va vite comprendre que le véritable souci de cette auberge, c’est l’ambiance. Une ambiance orageuse à la fois en cuisine et en salle qui va le mettre dans tous ses états : le chef va d’ailleurs leur poser un ultimatum, si Chantal et sa famille n’acceptent pas son aide et refusent d’ouvrir les yeux, il sera contraint d’abandonner sa mission et de les laisser seuls face à leur destin !

Crédit photo © Marianne Rosenstiehl - M6.