PARAMOUNT CHANNEL rend hommage vendredi à Carrie Fisher et Debbie Reynolds.

Vendredi 30 décembre à partir de 20h40, la chaine PARAMOUNT CHANNEL diffusera une soirée spéciale dédiée aux deux actrices, par ailleurs mère et fille, Debbie Reynolds et Carrie Fisher.

20h40,« MON SÉDUCTEUR DE PÈRE » (1961)

Réalisé par George Seaton.

Un film US dans lequel Debbie Reynolds campe la fille de Fred Astaire… Une joyeuse comédie que Debbie, superstar depuis la sortie de « Singin’ in the rain », tourna un an avant le fameux « Conquête de l’Ouest ».

22h30, « RENDEZ VOUS AVEC LA MORT »

Une des enquêtes les plus célèbres du facétieux Hercule Poirot d’Agatha Christie, avec un Peter Ustinov (Poirot) au sommet et une Carrie Fisher prise au cœur d’une mystérieuse affaire de meurtre lors d’une croisière vers la Palestine…

Avec Lauren Bacall, John Gielgud et Piper Laurie.