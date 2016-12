Parents mode d'emploi : téléfilm inédit diffusé ce mercredi.

Le programme court Parents, mode d'emploi, porté par le duo Alix Poisson - Arnaud Ducret, se décline en téléfilm ce soir.

France 2 propose un 90 minutes inédit vers 20h55 : Avis de turbulences sur la famille Martinet. Qui ne devrait pas déplaire aux amateurs de Fais pas ci fais pas ça.

Tout a commencé par un beau matin d’engueulade sur la banquette arrière, entre les trois ados Martinet… et par l’absurdité de la sectorisation scolaire. La maison des Martinet se situe dans un quartier affilié à un lycée qui séparerait Laëtitia de tous ses amis. Le drame ! Pour Gaby, il faut construire une cabane dans le jardin qui se trouve dans la zone du bon lycée ; pour Isa, pas de demi-mesure : Gaby doit aller vivre chez Sergio, dont le logement se trouve dans la bonne « zone ». Mais face à la psychorigidité et la suspicion de la principale du collège, la séparation d’Isa et de Gaby est inéluctable, du moins dans les faits… Seulement dans les faits ?

"De quiproquos en règlements de comptes, de surprises en vengeances, cette version rallongée de Parents, mode d’emploi partage avec le même humour ravageur que ses versions courtes les turpitudes de la vie parentale. Gaby et Isa ont beau vouloir faire de leur mieux, ils ne font qu’éviter le pire et encore… Souvent, ils s’enfoncent vers un abîme de situations burlesques, cocasses et rocambolesques. Que tous ceux qui n’ont jamais triché essayent de faire mieux ou qu'ils se marrent comme les autres. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule : la sœur de Gaby, Stéphanie, son mari Thomas et leurs deux enfants rentrent du Québec avec valises et accent." (France 2)