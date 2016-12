people, on refait l'année : un divertissement diffusé ce soir sur CStar.

Documentaire réalisé par Valentine Mommeja, produit par Matthieu Delormeau et Guillaume Frisquet, #People, on refait l'année est à découvrir sur la chaîne CStar. Programmation ce vendredi 23 décembre en première partie de soirée.

Un divertissement présenté ainsi :

"Scandales, amours, mariages, divorces, naissances, coups de coeur et dérapages, les people s'exhibent et se dévoilent sur les réseaux sociaux.

Le mariage à Las Vegas des deux compères Cyril Hanouna et Camille Combal, ou l'union du couple le plus glamour d'Hollywood, Ryan Gosling et Eva Mendes, mais aussi la séparation de Brad et Angelina ou celle de Drake et Rihanna ont fait le buzz.

De Twitter à Instagram, de Snapchat à Facebook en passant par les dérapages sur Périscope, les people (la reine du selfie Kim Kardashian, la diva Mariah Carey ou encore le bad boy Justin Bieber) montrent tout et notamment leur intimité dans une course effrénée aux followers.

Mais en cette année 2016, la planète people a aussi été marquée par le grand retour de Renaud, d'Adele, ou les départs prématurés de Prince, David Bowie, ou encore René Angélil."

Grâce à des magnétos thématisés, composés de témoignages de vedettes, de journalistes, de proches, vous verrez le meilleur et le pire de diverses stars en 2016.