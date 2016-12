Pour les amateurs de Simenon, ce soir : le téléfilm La mort d'Auguste, avec Jean-Pierre Darroussin.

En première partie de soirée ce jeudi France 3 diffuse le téléfilm français La mort d'Auguste.

Réalisé par Denis Malleval. Scénario : Jacques Santamaria. D'après le roman de Georges Simenon.

Avec : Jean-Pierre Darroussin (Antoine Mature), Antoine Duléry (Ferdinand Mature), Bruno Solo (Bernard Mature), Olivia Brunaux, Anne Baudoux, Julie Judd, Jérémy Charbonnel .

Paris, 1965. Au coeur des Halles, un restaurant célèbre "Chez l'Auvergnat" dont le fondateur, Auguste, quatre-vingts ans, meurt en plein service. Ses trois fils, et surtout ses trois belles-filles, vont se déchirer à propos de l’héritage. Auguste a t-il fait un testament ? Où se trouve son argent ? Parce qu’il est l’associé de son père dans le restaurant, Antoine, l’aîné, est aussitôt soupçonné par ses frères et leurs épouses de vouloir les déposséder. Avec sa femme, Antoine se retrouve piégé par la cupidité et la lâcheté de sa famille. Mais au-delà de ce combat pour l’héritage d’Auguste, c’est une époque qui disparaît, et plus encore, un monde qui sombre...

Puis à 22h30, rediff de La boule noir, avec là encore le trio Simenon - Malleval - Santamaria.

1979. Dans une petite ville française. Vincent Ferreira, gérant du grand supermarché de la région, se voit refuser la qualité de membre du Sporting Club où se retrouvent tous les notables de la ville. Il a tant travaillé, s’est tellement dévoué à la ville, qu’il ne comprend pas d’être rejeté, humilié. Est-ce parce qu’un directeur de supermarché n’a pas sa place parmi des médecins et avocats ? Est-ce parce qu’il est le fils d’une femme de ménage arrivée du Portugal vingt ans plus tôt ? Est-ce à cause de cette mère devenue alcoolique dont tout le monde pourtant ignore l’existence, et qui vit à 200 kilomètres de là ? Le règlement du Sporting exige l’unanimité des voix et le vote est anonyme. Une voix, une seule, contre lui. Pour ne pas perdre la face devant sa famille, Vincent doit absolument savoir qui lui a refusé d’être comme les autres...