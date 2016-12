Mauvaise passe pour Jean-Pierre Elkabbach, bientôt à 80 ans, à Europe 1.

Selon le quotidien Aujourd'hui en France, celui qui vient d'être écarté de la Matinale en semaine, ne participera pas au débat de la primaire de la droite retransmis par la station le 19 janvier. Fabien Namias serait le choix d'Europe 1. Il ferait donc équipe ce soir-là avec David Pujadas et Nathalie Saint-Cricq (débat diffusé également sur France 2).

Pour rappel, 1er débat le jeudi 12 janvier à 21 heures sur TF1 et RTL. Jean-Luc Bennahmias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Sylvia Pinel, François de Rugy et Manuel Valls répondront aux questions de Gilles Bouleau, Elizabeth Martichoux et Matthieu Croissandeau.

Second débat le 15 janvier à 18 heures sur BFM TV et i>télé, orchestré par Ruth Elkrief et Laurence Ferrari, annonce Aujourd'hui en France.