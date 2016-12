Saison 1 inédite de Search Party dès ce soir sur OCS City

A découvrir dès ce vendredi 23 décembre à 20h40 sur OCS City.

Search Party est une comédie grinçante sur quatre égocentriques d’une vingtaine d’années qui se retrouvent empêtrés dans une sombre affaire suite à la disparition de Chantal, une camarade de fac, souligne le diffuseur.

Autour d’Alia Shawkat (Arrested Development), la série réunit des acteurs spécialisés dans les rôles comiques, dont John Early, John Reynolds, Meredith Hagner et Brandon Michael Hall.

Dory (Alia Shawkat) n’a jamais réussi à s’affrmer. Fragile et frustrée, elle a un peu honte de n’avoir rien accompli de mieux dans la vie qu’une collecte de vêtements pour une organisation caritative, à la demande sa riche patronne. Coincée dans une relation peu épanouissante avec son copain, Drew (John Reynolds), un assisté très content de lui-même qui adore tout ce qui touche à Noël, elle a l’impression d’avoir perdu de vue ses meilleurs amis : Elliott (John Early), un égocentrique autoproclamé qui adore ajouter des intitulés de poste à rallonge à son existence de designer-styliste-conservateur, et Portia (Meredith Hagner), une actrice qui passe son temps à essayer de concilier une absence totale d’assurance et un nombrilisme pathologique.

Au début de la série, Dory apprend que Chantal, une flle qu’elle a croisée quand elle était à la fac, a disparu. Bien qu’elle n’ait quasiment aucun lien avec elle, Dory se fascine pour ce mystérieux fait divers. Hélas, Dory, Drew, Elliott et Portia ne sont pas vraiment doués pour les enquêtes. Ils préfèrent les brunches, les fêtes et donner leur avis sur tout et n’importe quoi, un avis qu’ils expriment d’autant plus volontiers que personne ne le leur demande. Quand la petite bande, issue des beaux quartiers de Brooklyn, se lance à la recherche de la disparue avec l’aide de Julian (Brandon Michael Hall), l’ex de Dory, journaliste de son métier, elle découvre qu’elle n’est absolument pas prête pour ce qui l’attend et que leur enquête est semée d’embûches.