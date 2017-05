Saison 6 d'Homeland dès le 8 juin sur Canal+.

Quelques dizaines d'heures après sa diffusion US, Canal+ Séries programmait l'épisode 1 de la saison 6 d'Homeland le mardi 17 janvier.

Pour la version française, il faudra patienter jusqu'au jeudi 8 juin à 21 heures sur Canal+.

De nouveaux personnages intègrent le casting de cette saison entièrement tournée à New York. Elizabeth Marvel incarne la nouvelle présidente américaine, tandis que Dominic Fumusa, celui de l’agent spécial du FBI.

De Alex Gansa et Howard Gordon, avec Claire Danes (Carrie Mathison), Mandy Patinkin (Saul Berenson), Rupert Friend (Peter Quinn), F. Murray Abraham (Dar Adal), Sebastian Koch (Otto Düring).

Après avoir déjoué un attentat de masse dans le métro de Berlin, Carrie est de retour à New York où elle vit avec sa fille. Loin des affres de la CIA, elle s’emploie, via une organisation associative, à fournir de l’aide aux populations musulmanes résidant sur le sol américain. Elizabeth Keane, la nouvelle présidente élue, s’apprête à recevoir l’investiture suprême qui pourrait changer la donne de la politique étrangère américaine et contrecarrer les plans de la CIA. Saul et Dar Adal en mesurent déjà les effets, inquiets du changement de pouvoir à la tête de l’État. Carrie, amenée à défendre le directeur d’un site internet dédié à l’islam accusé de terrorisme, doit de nouveau faire face à une menace d’attentat qui plane sur New York.