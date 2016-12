Saison finale de Black Sails dès le 30 janvier sur OCS Max.

OCS 100 % Cinéma Séries annonce le retour de BLACK SAILS pour une quatrième et dernière saison dès le lundi 30 janvier à 20h40 en US+24 sur OCS Max.

Les Antilles sont désormais devenues une zone de guerre totale et l’île de New Providence est un champ de bataille.

Avec l’aide d’Eleanor Guthrie (Hannah New), Woodes Rogers (Luke Roberts) transforme la ville de Nassau en une véritable forteresse et de son côté, le Capitaine Flint (Toby Stephens) tente de récupérer et rassembler l’ensemble de sa fotte pour asséner le coup de grâce. Pendant ce temps, venant de l’intérieur, une insurrection grandit, portée par la légende d’un leader exilé, dont le nom fait frémir les plus téméraires, Long John Silver (Luke Arnold).

La fn de la saison 3 nous laissait dans le deuil de la mort de Charles Vane. Mais dans ce début de quatrième saison, l’heure est désormais venue pour des hommes sombres de faire des choses sombres. Le monde civilisé est plus que jamais menacé par les pirates et Long John Silver est là pour libérer le nouveau monde. Cette saison 4, tournée à nouveau dans les somptueux paysages de la ville du Cap, marquera la fn des aventures du capitaine Flint, de Long John Silver, de Rackham et de tous ces anti-héros de la piraterie.

Diffusion du 30 janvier au 6 mars inclus.

Avec : Toby Stephens (Capitaine Flint), Hannah New (Eleanor Guthrie), Luke Arnold (John Silver), Ray Stevenson (Barbe Noire), Jessica Parker Kennedy (Max), Tom Hopper (Billy Bones), Toby Schmitz (Rackham), Clara Paget (Anne Bonny)…