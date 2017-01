Scènes de ménages : les couples à la montagne, ce 3 janvier sur M6.

Thierry Lhermitte, Jean-Baptiste Maunier, Philippine Leroy-Beaulieu, Mathieu Madénian, Christian Bujeau ou encore Fanny Cottençon sont les guests du nouveau Prime de Scènes de ménages.

Le tournage de spécial montagne s’est déroulé à Valberg, une station des Alpes Maritimes. A voir ce mardi 3 janvier à 21 heures sur M6.

Liliane et José sont invités par Christian (Thierry Lhermitte), un riche promoteur immobilier, et son épouse Agnès (Fanny Cottençon), à passer une semaine tous frais payés au luxueux Swiss Palace Hôtel. En effet, Christian s’intéresse de très très près à la carrière politique de José et espère un renvoi d’ascenseur si José est élu Maire… Mais qui manipule qui ?

Marion et Cédric se retrouvent à Valberg car Marion y organise le séminaire des “Femmes au top” assistée de ses fidèles stagiaires de “M Company”. Dans l’ombre de Marion, Cédric profite de son séjour pour passer sa première étoile et il trouve du réconfort auprès de ses nouveaux amis : les conjoints des femmes au top. Il fera notamment la connaissance du jeune Léo (Jean-Baptiste Maunier) qui a des goûts… très particuliers en matière de femmes.

Huguette et Raymond ont décidé de faire une cure thermale. Comme à son habitude et au grand dam de Raymond et Huguette, leur neveu Esteve s’incruste ! Zizanie en vue à la cure thermale des Abîmes. Le coach d’aquagym (Mathieu Madénian) ne sera pas le dernier à en faire les frais !

Fabien emmène ses élèves en classe de neige et coup de chance (ou pas), suite au désistement d’un prof, Emma peut les accompagner. Cette dernière va alors appliquer une pédagogie très personnelle auprès des élèves...

Camille et Philippe partent en vacances dans le chalet que Philippe avait acheté avec son ex-femme mais ils se sont mal compris sur la répartition des semaines de vacances... Ils vont alors devoir cohabiter avec Isabelle (Philippine Leroy-Beaulieu) et son nouveau compagnon (Christian Bujeau).