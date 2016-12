SFR diffuse dès aujourd'hui la série Sirènes, nouvelle création originale d'Altice Studios.

SFR communique enrichir son catalogue de divertissement en proposant « Sirènes », une nouvelle série inédite et exclusive à découvrir dans SFR PLAY VOD illimitée, à partir de ce 21 décembre.

Une création originale d'Altice Studios produite par HOT, la filiale israélienne du groupe Altice qui crée, diffuse et distribue plusieurs séries par an et à l'international.

Diffusée en exclusivité sur SFR PLAY VOD illimitée, la première saison de « Sirènes » est composée de 10 épisodes de 52', en VOST et VF.

La vie de Shelli, officier de police, change radicalement le jour où est découvert le corps d'une jeune femme trentenaire qui lui ressemble étrangement. Lors de l'enquête de Shelli, son passé va ressurgir. Maia, sa soeur jumelle est morte noyée 17 ans auparavant. Avec Maggi Azarzar, révélée dans la série False Flag.

A travers son engagement dans la création de séries originales, Altice Studios a pour ambition de développer et diversifier son catalogue de contenus exclusifs en proposant, chaque mois, sur SFR PLAY une nouvelle série à ses clients, est-il communiqué.