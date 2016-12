Simone Biles et Usain Bolt élus Champions des champions monde L’Équipe 2016.

Les rédactions de L’Équipe ont décidé de couronner Simone Biles et Usain Bolt pour les Champions des champions catégorie monde. Deux athlètes qui se sont illustrés aux Jeux Olympiques de Rio cet été.

Usain Bolt se voit remettre le Trophée de Champion des champions monde chez les hommes pour la cinquième fois de sa carrière, établissant un nouveau record qu’il détenait déjà. Le Jamaïcain a réalisé un troisième triplé en or consécutif aux J.O.

Du côté des femmes, le choix des rédactions L’Équipe s’est porté sur Simone Biles. À seulement 19 ans, l’Américaine a ébloui les Jeux Olympiques en raflant quatre médailles d’or en gymnastique.

Le classement a été établi à l’issue d’un vote à bulletins secrets, par les journalistes des rédactions du groupe L’Équipe (print, web, tv). À partir d’une liste de nommés, chacun a classé les cinq sportifs les plus remarquables de l’année. La première place vaut 6 points, la deuxième, 4, la troisième, 3, la quatrième, 2 et la cinquième,1. Depuis 2012, le trophée n’est plus mixte et distingue, pour la France et pour le monde, un lauréat et une lauréate.