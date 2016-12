Soirée spéciale à l'occasion de l'investiture de Donald Trump, le 17 janvier sur ARTE.

Quelques jours avant l’investiture de Donald Trump, le 20 janvier, ARTE propose une soirée spéciale le 17 janvier prochain.

Trump : le pouvoir et les médias, un gros plan sur le 45e président des États-Unis, avec notamment un portrait réalisé par les journalistes de Frontline, la prestigieuse émission américaine de grand reportage de PBS, et un tableau implacable du rapport de forces entre la politique et les médias. Soirée présentée par Thomas Kausch

En première partie de soirée, diffusion d'un documentaire nord-américain inédit Président Trump. Qui est Donald Trump ? Pour tenter de répondre, Michael Kirk, l’un des investigateurs chevronnés de Frontline, reprend certains éléments de Quel président pour l’Amérique ?, le documentaire qu’il avait consacré, avant le scrutin présidentiel, aux deux candidats, Donald Trump et Hillary Clinton (diffusé sur ARTE le 1er novembre 2016) et dresse un portrait rigoureux et nuancé du président si peu orthodoxe que s’est donné l’Amérique.

Puis vers 21h45, place au document inédit Tous les Gouvernements mentent. Un film canadien de Fred Peabody. En hommage à “Izzy” Stone, légendaire franc-tireur du journalisme. Ce documentaire part à la rencontre de ses héritiers dans l’Amérique d’aujourd’hui – engagée au moment du tournage dans une campagne qui n’avait pas encore été couronnée par la victoire de Trump, mais avait déjà vu éliminé le candidat à l’investiture démocrate Bernie Sanders.

Crédit photo © DR.