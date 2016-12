Les Bodin's en tournée : diffusion le 14 janvier sur Paris Première.

Réalisé par Richard Valverde, écrit par Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, le spectacle "Les Bodin's grandeur nature en tournée" sera diffusé en première partie de soirée le samedi 14 janvier prochain.

Capté au zénith de Limoges.

Ils triomphent depuis plusieurs années, « Les Bodin's » sont enfin en tournée dans toute la France, donnant la réplique à 8 comédiens, dans le décor atypique d'une ferme reconstituée grandeur nature où cohabitent également chien, poules, chèvre, âne et cochon...

"Les Bodin's Grandeur Nature, c'est l'histoire de Julie, une jeune parisienne délurée, qui fait les 400 coups et le désespoir de ses parents. Ces derniers décident de la placer pendant les grandes vacances chez des cousins éloignés, au cœur de la France profonde : la famille Bodin. La mère Maria est une mamie ravageuse et autoritaire de 87 printemps, et le fils Christian est un grand benêt de 50 ans et puceau incurable. Au milieu de leurs bestiaux, chez eux, dans leur ferme, les Bodin's n'ont pas l'intention de se laisser marcher sur les charentaises par cette effrontée venue de la capitale…"