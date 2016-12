Syrie, la révolution confisquée ? Document inédit de Paul Moreira le 14 janvier.

Samedi 14 janvier 2017 à 18h35 sur la chaîne ARTE, lors du magazine ARTE Reportage présenté par William Irigoyen : Syrie, la révolution confisquée ?.

Un sujet de Paul Moreira, de 24 minutes.

Entre la pression du régime et des Russes d’un côté, et celle des groupes islamistes de l’autre, que sont devenus les combattants laïcs des premières heures de la révolution ? Paul Moreira a retrouvé Ali et un groupe de l’Armée syrienne libre qu’il avait filmés clandestinement en 2011. Ces derniers vivent aujourd’hui dans une grande détresse à la frontière, du côté turc. Ils décrivent, preuves à l’appui, un pays ravagé par des bandes d’adolescents manipulés par Daech, racontent la tragédie de la révolution démocratique, qui semble aujourd’hui condamnée à la défaite, et accusent : “Tout ça, c’est la faute de l’Europe, qui nous a lâchés…”

Crédit photo © Pedro Brito da Fonseca - Premières Lignes.