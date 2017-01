The Story of God avec Morgan Freeman : saison 2 dès le 30 avril sur National Geographic.

La deuxième saison de "The Story of God", produite par Morgan Freeman, Lori McCreary et James Younger, sera diffusée en France tous les dimanches à partir du 30 avril à 21h30 sur National Geographic.

Morgan Freeman fera de nouveau voyager les téléspectateurs avec la mission de mieux comprendre les relations existantes entre les religions, passant en revue les perspectives des religions principales, de la science, de l’anthropologie et de l’archéologie.

« L’une des choses que nous aimons le plus à propos de la réalisation de cette série est de trouver les liens existants entre les hommes ne partageant pas la même culture, religion ou idéologie lorsqu’il s’agit de chercher les réponses aux questions des plus grands mystères de la vie. J’espère que cette série continuera à divertir et informer mais incitera également au dialogue et nous permettra à mieux comprendre nos voisins ici, aux États-Unis, et dans le reste du monde. » – Morgan Freeman.

Chacun des trois épisodes de la nouvelle saison explorera un thème important : « L’élu », « Dieu existe » et « Paradis et Enfer ». Dans chacun des épisodes, Morgan Freeman part à la rencontre d'individus, de chefs religieux, de scientifiques et d'archéologues pour l’aider à mieux comprendre ces grands thèmes, qui incluent :

- Un garçon de neuf ans que les moines tibétains considèrent être la réincarnation d’un dalaï-lama, un professeur spirituel de la religion Bouddhiste.

- Le chef Arvol Looking Horse, le gardien de la pipe de la paix sacrée des tribus Nakota, Lakota et Dakota.

- Kenneth Bae, le missionnaire chrétien retenu en otage pendant deux ans en Corée du Nord.

- Une femme dont le cœur s’est arrêté de battre pendant plus de huit minutes qui a décrit de façon très détaillée ce qu’elle a ressenti à ce moment précis, le sentiment d’avoir soudainement accédé au paradis…

- Ard Louis, le physicien théorique qui croit que l’on peut prouver l’existence de Dieu par la science.

La série nous fait également découvrir certains endroits du monde les plus sacrés tels que Angkor Wat au Cambodge, construit au 12ème siècle comme une représentation du paradis hindou ; Devil’s Tower dans le Wyoming, que la tribu Lakota considère comme l’un des piliers principaux de leur croyance ; les grottes sous-marines ou « cénotes » des Mayas au Mexique, considérées comme les entrées principales du paradis et de l’enfer ; un accès rare à l’intérieur du Golden Temple à Amritsar, en Inde, le plus sacré des lieux de pèlerinage de la religion sikhe.