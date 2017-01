Mercredi 11 janvier en première partie de soirée sur RMC Découverte, au sommaire de l'épisode inédit de Top Gear France.

Sur le circuit mythique Paul Ricard au Castellet, qui accueillera le Grand Prix de France de Formule 1 en 2018, les animateurs vont tester deux supercars : une Lamborghini Huracan et une McLaren 570 S. Deux modèles que les constructeurs Lamborghini et McLaren proposent à prix cassé et que les animateurs vont pouvoir comparer sur circuit.

Philippe Lellouche aura donc enfin le droit de conduire sa toute première supercar de l’histoire de Top Gear France. A moins que Bruce et Tone ne lui vole cet essai ? Philippe ne se dégonfle pas pour autant et présente sa supercaisse à lui : la nouvelle BMW Série 7 Limousine. Une superlimousine, super technologique et superapide. Tone de son côté va tester l’une des voitures les plus attendues du moment : la nouvelle Aston Martin DB11. Il va mener la vie dure à cette supercar et va même jusqu’à la tester sur circuit contre l’avis du PDG d’Aston Martin qui avait déclaré que cette nouvelle voiture n’était pas faite pour le circuit.

Côté plateau, Philippe Lellouche reçoit l’acteur Pierre Arditi et David Douillet. Au volant de la voiture raisonnablement peu coûteuse, la Dacia Sandero, parviendront-ils à se placer à la tête du classement Top Gear France ?