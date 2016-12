Karine Ferri, Valérie Damidot, Alizée et Priscilla Betti rejoignent la Tournée DALS.

Danse avec les stars – La tournée est de retour cet hiver, quelques semaines après la fin de la diffusion de la nouvelle saison.

Comme lors des Prime, le public et le jury joueront un rôle capital. Chaque couple se produira sur scène le temps de plusieurs danses, avant de recevoir les notes et les appréciations du jury de l'émission. Une fois l'ensemble des prestations effectué, c'est le public présent dans la salle qui votera pour son couple favori. Les résultats des votes seront affichés en fin de spectacle et désigneront le couple gagnant.

Mise en scène : Chris Marques.

Sylvie Tellier, Florent Mothe et Laurent Maistret participeront à la nouvelle tournée, à partir du 7 janvier 2017. Ils rejoindront sur le parquet notamment Olivier Dion et Tonya Kinzinger.

D'autres noms viennent d'être annoncés ce jeudi : Karine Ferri, Valérie Damidot, Alizée et Priscilla Betti.

Le jury sera composé de Jaclyn Spencer, Jean-Marc Généreux et Chris Marques.

Sandrine Quétier et Laurent Ournac présenteront le spectacle en alternance.