Un cycle Jennifer Aniston débute ce lundi sur Chérie 25.

Chaque lundi, dès aujourd'hui et pendant 3 semaines en première partie de soirée, la chaîne Chérie 25 met à l'honneur la comédienne Jennifer Aniston.

Les 3 comédies proposées :

Marley & moi ce 26 décembre. Jenny et John viennent tout juste de se marier sous la neige du Michigan et décident de partir s’installer sous le soleil de Floride. Alors que l’envie d’avoir un premier enfant se profile chez Jenny, John espère retarder l’échéance en lui offrant un adorable chiot sur les conseils avisés de son collègue Sébastien, un séducteur profitant pleinement de son célibat. C’est ainsi que Marley, un jeune labrador, prend place au sein du couple. En grandissant, l’animal se révèle aussi craquant que dévastateur et la maison devient un véritable terrain de jeu, où plus rien ne peut échapper à sa voracité. Mais l’envie de fonder une famille ressurgit, et Jenny attend dé- sormais son premier enfant. Au rythme des années et des catastrophes qu’il provoque, Marley sera le témoin d’une famille qui se construit et s’agrandit, devant faire face à des choix de carrière, des périodes de doute et des changements de vie.

La rupture le 2 janvier.

Coup de foudre à Seattle le 9 janvier. Un veuf décide d’écrire un livre sur le travail de deuil. L’ouvrage est un succès et fait passer son auteur pour une sorte de gourou. Lors de l’un de ses séminaires, il tombe amoureux d’une femme, et se rend alors compte qu’il n’a pas surmonté la perte de sa femme.