Une mère et sa fille face aux traditions ancestrales : Tempête de sable, en salles ce mercredi.

En salles dès ce mercredi 25 janvier : Tempête de sable. Un film de Elite Zexer.

Une mère et sa fille face aux traditions ancestrales.

Extrait ci-dessous.

Les festivités battent leur plein dans un petit village bédouin en Israël, à la frontière de la Jordanie : Suleiman, déjà marié à Jalila, épouse sa deuxième femme. Alors que Jalila tente de ravaler l’humiliation, elle découvre que leur fille aînée, Layla, a une relation avec un jeune homme de l’université où elle étudie. Un amour interdit qui pourrait jeter l’opprobre sur toute la famille et contre lequel elle va se battre. Mais Layla est prête à bouleverser les traditions ancestrales qui régissent le village, et à mettre à l'épreuve les convictions de chacun.

Grand Prix du Jury au dernier Festival de Sundance et acclamé aux Ophirs du cinéma en Israël où il est reparti avec 6 prix dont « Meilleur Film », « Meilleure réalisatrice » et « Meilleure actrice », « Tempête de sable » représente Israël pour la prochaine course aux Oscars.

« Je voulais que les spectateurs qui voient Tempête de sable ne se disent pas « c’est si loin de moi, ces règles me sont étrangères » mais à l’opposé, qu’ils se retrouvent dans certains de ses thèmes. Le film aborde de nombreux sujets : la lutte pour faire changer les choses dans une société aux limites très strictes, le choc entre modernité et tradition, le déterminisme, les liens entre mères et filles, entre pères et filles, l’évolution des générations, l’éclatement de la cellule familiale… » Elite Zexer, réalisatrice du film.