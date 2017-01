Une récompense de plus pour Isabelle Huppert aux États-Unis, à Seatle.

La moisson de Prix d'interprétation continue pour la comédienne française Isabelle Huppert outre-Atlantique.

Jusqu'ici, elle était honorée pour son rôle dans Elle (mais aussi parfois pour L'avenir) aux Gotham Awards, au festival du cinéma indépendant de Santa Barbara, aux Los Angeles Films Critics Awards, par le New York Film Critics Circle, et par The San Francisco Film Critics Circle.

Nouveau Prix d'interprétation féminine hier, pour sa performance dans Elle, de Paul Verhoeven. Aux Seattle Film Critics Awards. Le long-métrage est par ailleurs sacré meilleur film en langue étrangère.

Parmi les autres lauréats de cette soirée : Moonlight est désigné meilleur film. Barry Jenkins l'emporte aussi pour la mise en scène de ce film. Casey Affleck meilleur acteur pour son rôle dans Manchester by the sea.