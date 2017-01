Une saison dans la savane, très prochainement sur France 4.

Une saison dans la savane : un documentaire inédit tournée en Namibie, à découvrir dans les prochaines semaines sur France 4.

Cyril, Stéphane, Pich, Sabrina, Geoffrey, du zoo de La Flèche, et Raphaël, du sanctuaire Lola Ya Bonobo, partent durant trois semaines en Namibie, à la rencontre de Sergio Lopez, fondateur de l’ONG Wild Life qui lutte contre le braconnage. Cet ancien militaire se bat en Namibie, au Bénin, au Botswana et en Afrique du Sud pour la défense des rhinocéros face à des braconniers organisés en véritable mafia.

Au programme : visite de la réserve, suivi du programme de formation des rangers et, à l’issue de cette formation, patrouille avec les rangers. Puis, direction le parc national d’Etosha pour la découverte de l’un des plus beaux parcs de Namibie, et immersion une semaine chez les Bushmen sur la trace des félins.

Produit par Banijay.