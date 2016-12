Une sélection de moments du Festival Juste pour rire à Montréal ce soir sur C8.

Dès 21 heures ce samedi 31 décembre, C8 vous propose de revivre quelques-uns des meilleurs moments du festival JUSTE POUR RIRE – MONTRÉAL .

Cet évènement s'impose chaque année comme le plus gros événement d'humour au monde et fêtera d'ailleurs ses 35 ans d'existence en 2017.

Ce best-of raconté par Jean-Luc Lemoine, grand habitué du festival, rassemblera un concentré des plus grandes stars francophones du genre : Florence Foresti, Franck Dubosc, Gad Elmaleh, Anne Roumanoff, mais aussi Stéphane Rousseau, Claudia Tagbo, Baptiste Lecaplain, Michaël Gregorio, Le Comte de Bouderbala, Ary Abittan, Elisabeth Buffet et... Jean-Luc Lemoine himself !

Au programme : sketchs cultes, parodies, inédits ou encore duos inédits créés spécialement pour le festival.